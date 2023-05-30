鄭國江作品展圓滿結束 胡楓現身捧場
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無線娛樂新聞台報導：一連四場填詞人鄭國江作品展演唱會，呢晚嚟到尾場，陳潔靈、林志美、曾路得、區瑞強、李龍基及葉振棠先後上台獻唱，尾場獲胡楓現身捧場。一連兩晚擔任嘉賓嘅陳潔靈，呢晚帶領全場大合唱《隨想曲》，佢更向鄭Sir致敬！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台