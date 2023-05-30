鄭國江作品展圓滿結束 胡楓現身捧場

無線娛樂新聞台報導：一連四場填詞人鄭國江作品展演唱會，呢晚嚟到尾場，陳潔靈、林志美、曾路得、區瑞強、李龍基及葉振棠先後上台獻唱，尾場獲胡楓現身捧場。一連兩晚擔任嘉賓嘅陳潔靈，呢晚帶領全場大合唱《隨想曲》，佢更向鄭Sir致敬！