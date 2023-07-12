陳瀅入行十周年Fans開Party慶祝 新作入選紐約電影節心情興奮
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無線娛樂新聞台報導：近日啱啱完成《痞子無間道》拍攝嘅 陳瀅 轉眼原來已經入行10周年，日前佢就同一班Fans聚會見面，一齊紀念呢個咁特別嘅日子喇。Fans除咗送上唔少禮物之外，又將會場佈置得美侖美奐，而Jeannie睇到剪輯過往十年嘅唔同演出片段之後，仲感觸到落淚呀。
甚少同咁多Fans一齊聚會嘅佢，就話到場前都有少少緊張，回想過去十年轉眼就過，佢就話要多得各位Fans一直支持自己喇。至於會唔會為新一個十年定立目標，佢就話唔敢諗太多喎。
同《痞子》拍檔 JW 朱敏瀚 仲有原先甩底嘅 周嘉洛 一齊去完泰國拍攝節目嘅佢，仲話呢次旅程非常開心，仲話過程有唔少非常難忘嘅片段，更加爆被節目組挑戰大家嘅底線，仲要開口對大家講自己嘅心底話呀。
至於佢主演嘅一部犯罪劇集早前入選紐約電影節，而佢扮演嘅心理學家呢次同好多新拍檔合作，仲話拍攝時全程都係大考驗，呢次經驗有趣又難忘咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台