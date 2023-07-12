陳瀅入行十周年Fans開Party慶祝 新作入選紐約電影節心情興奮

無線娛樂新聞台報導：近日啱啱完成《痞子無間道》拍攝嘅 陳瀅 轉眼原來已經入行10周年，日前佢就同一班Fans聚會見面，一齊紀念呢個咁特別嘅日子喇。Fans除咗送上唔少禮物之外，又將會場佈置得美侖美奐，而Jeannie睇到剪輯過往十年嘅唔同演出片段之後，仲感觸到落淚呀。