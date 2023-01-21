陳瀅「收爐」返加國陪家人度歲 預備喪玩盡情食

無線娛樂新聞台報導：陳瀅同孔德賢呢日現身超市開幕活動，陳瀅將於年初一啟程，返加拿大與屋企人過農曆新年，已排好所有行程，呢日陳瀅開完工便「收爐」，回家執行李，笑指一年多冇返加拿大，好掛住屋企人，要盡情食盡情玩。