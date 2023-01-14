陳瀅3月初拍《痞子2》 農曆新年放假玩盡啲
陳瀅笑言3月頭開拍《痞子殿下2》，所以難得放假玩盡啲，返嚟就捱苦，陳瀅、周嘉洛、張頴康、JW及朱敏瀚憑《痞子殿下》奪最受歡迎電視拍檔，佢哋5個將拍一個旅遊節目，五人出發去一個小旅行，陳瀅相信呢個旅行應該會幾癲。
陳瀅入行10年，新一年佢希望喺不同領域有新嘗試，陳瀅指自己咁多年未做過MC、未演過舞台劇、唱歌只唱過半首，佢覺得有好多方面可以試吓；陳瀅笑言今個農曆年唔喺香港，唔使派開工利是等玩完返嚟再算！
網民點睇？
So pretty 好有氣質
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常見問題
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