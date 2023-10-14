林鈺洧被指出席富豪飯局再次澄清 陳煒泰國祝結婚1周年晒性感泳衣照
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無線娛樂新聞台報導：陳煒、林鈺洧（Denice）及陳爽呢日一齊出席一個時尚活動，模特兒出身嘅林鈺洧，以性感低胸裙現身，林鈺洧日前被指出席富豪飯局，佢覺得好冤枉早已喺社交平台澄清只係跟慈善團體嘅人食飯，並唔認識報道所寫嘅人。
林鈺洧笑指爸爸林俊賢好少留意報道，若果拍拖會同爸爸講，更稱爸爸林俊賢有叫佢快啲結婚，林鈺洧目前以工作為先，學習唱歌同打跆拳；幸福人妻陳煒與老公早前去泰國旅行，慶祝結婚一周年，大晒火辣性感泳衣照，又指原本有帶另一件超deep V泳衣，陳煒笑言另一輯相留畀老公珍藏，為咗11月開新劇，佢近日忙於睇劇本同鑽研角色。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台