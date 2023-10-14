林鈺洧被指出席富豪飯局再次澄清 陳煒泰國祝結婚1周年晒性感泳衣照

無線娛樂新聞台報導：陳煒、林鈺洧（Denice）及陳爽呢日一齊出席一個時尚活動，模特兒出身嘅林鈺洧，以性感低胸裙現身，林鈺洧日前被指出席富豪飯局，佢覺得好冤枉早已喺社交平台澄清只係跟慈善團體嘅人食飯，並唔認識報道所寫嘅人。