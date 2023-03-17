陳煒新劇與馬德鐘鬥智鬥力 直認演律師背長對白頗具挑戰

無線娛樂新聞台報導：陳煒呢日為新劇《非常檢控觀》試造型，喺劇中飾演一位律師，跟馬德鐘有不少對手戲，二人鬥智鬥力，陳煒指今次係一個狠角色，主要同馬德鐘係敵對關係，宗旨係對人狠，對自己更加狠，陳煒稱要等完整劇本先可以揣摩角色。