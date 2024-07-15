TVB綠葉王陳狄克辭世 眾星悼念影視巨星 最後作品《反黑英雄》展演技火花

演藝生涯回顧

被譽為「TVB綠葉王」的資深藝人陳狄克，今年3月15日因病離世，享年76歲。他的告別儀式於九龍殯儀館東海堂舉行，許多業內好友紛紛到場，表達對這位演藝圈資深人士的哀悼與不捨。

陳狄克自1979年加入TVB，一直忠於無線電視，參與了超過280部劇集的演出。他的作品涵蓋了《親情》、《萬水千山總是情》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《歲月風雲》及《法證先鋒》系列等。特別是在金庸的武俠劇中，陳狄克共演出18次，飾演了多個記憶猶新的角色，如《射鵰英雄傳》中的「鬼門龍王」沙通天、《神鵰俠侶》中的「丐幫長老」魯有腳、《鹿鼎記》中的「黃龍使」殷錦及《雪山飛狐》中的「天龍門」阮士中等。

綜藝節目亦有亮眼表現

除了戲劇作品，陳狄克在綜藝節目《Sunday好戲王》中也有出色表現，曾獲得「黑幫王」的「另類好戲王」獎項，展現了他多才多藝的一面。

遺作《反黑英雄》展現演技

陳狄克的最後作品《反黑英雄》中，他飾演一位茶餐廳老闆。在劇中，他與傅嘉莉飾演的角色有激烈的對峙場面，展現了他精湛的演技。這部劇集不僅是他的遺作，也是他演藝生涯的一個高峰。觀眾對於再也無法看到他的新作品感到非常遺憾和不捨。