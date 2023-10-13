明星足球隊11月大球場辦邀請賽 叻哥睇好校長入波何家勁守後防
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無線娛樂新聞台報導：叻哥陳百祥早前率領明星足球隊去內地出戰貴州「村超」大受歡迎，明星足球隊凱旋而歸，呢日一眾明星足球隊成員，包括叻哥、羅家英、陳浩民、何家勁、關禮傑及李子雄等現身記招。
明星足球隊宣佈11月喺香港大球場舉辦邀請賽，對戰榕江村超聯隊，叻哥信心十足笑指上次贏咗，今次人哋一定復仇以強陣迎戰，留畀校長譚詠麟入波，而何家勁努力守後防，不過叻哥未知曾志偉會唔會歸隊落場。
關禮傑同李子雄都有份上陣，二人當年係同期訓練班同學，因足球令二人友誼更深厚，久未回港嘅李子雄好期待喺大球場比賽，佢哋爆叻哥喺比賽好嚴肅，只要交錯波隨時被換落場，陳浩民準備做啦啦隊搞氣氛，預告有可能開金口獻唱，衛志豪指啦啦隊成員仲有Helen姐馬海倫，Helen姐係多年支持明星足球隊嘅搞氣氛中堅份子。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台