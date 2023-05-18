陳柏宇預告六月推出新歌 林敏驄忙開拍新戲兼籌備演唱會Part 3
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無線娛樂新聞台報導：陳百祥、林敏驄、陳柏宇、張頴康、蘇志威、李思雅及黑妹李麗霞等，呢日出席一個慈善高爾夫球比賽。
陳柏宇自從做咗爸爸少咗時間打Golf同健身，佢將於6月前往倫敦舉行演唱會，同月亦會推出新歌，同場嘅林敏驄亦有開騷計劃，林敏驄搞作多多冇時停，目前籌備開拍新戲，佢亦計劃開演唱會Part 3！
網民點睇？
Jason 恭喜再做爸爸，還在英國開演唱會，願主保佑英國的演唱會一切順利和平安！👍
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台