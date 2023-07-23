陳美齡預告出新歌挑戰唱跳 譚玉瑛撐作家好友現身書展
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無線娛樂新聞台報導：陳美齡（Agnes）即將踏入68歲，一直喺人生路上不斷突破自我，呢日出席書展講座分享新書創作靈感，並喺講座後舉行簽名會。
陳美齡培養3個兒子進入美國頂級學府，喺育兒方面有唔少心得，佢鼓勵年輕人勇敢追夢，而
陳美齡盡量抽時間去美國陪兒子，講起跟阿仔相聚，陳美齡即流露出幸福開心笑容，讚阿仔帶佢四圍去好玩嘅地方。
陳美齡前年開騷慶祝入行50周年，舊年再推出粵語單曲《櫻花說》獲得音樂殊榮，佢預告推出新歌挑戰唱跳，回報歌迷嘅喜愛。
另一邊廂，有作家以兒童節目主持訪談內容出書，呢日譚玉瑛、蕭徽勇及袁潔儀等現身撐場，原來佢有呢位作家朋友寫序。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台