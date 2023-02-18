陳自瑤任連詩雅姊妹團 吳偉豪爆爸爸吳大強練歌趣事
陳自瑤近排事業發展順利，日前更獲得KOL人氣獎項，陳自瑤好開心得到觀眾嘅喜愛，嚟緊將繼續拍生活化嘅影片；同場嘅吳偉豪受訪時，表示喜見爸爸吳大強喺《中年好聲音》越戰越勇，吳偉豪更透露爸爸喺屋企練歌嘅趣事，成日對住屋企兩隻愛犬唱歌，評分係如果好聽，愛犬就會乖乖瞓著，如果愛犬覺得唔好聽便會走開。吳偉豪稱爸爸知道好多人喜歡自己歌聲，已經心滿意足。
孔德賢喺18歲那年參加過歌唱比賽，有試過拎獎，之後佢就冇再唱，孔德賢坦言一直好想有機會再唱歌；胡鴻鈞早前忙於內地巡迴，佢預告將推出新歌，重投音樂製作。講到好兄弟吳業坤去年5月突然宣佈婚訊，與日本藝人濱口愛子拉埋天窗，原來胡鴻鈞當時有八卦追問坤哥結婚原因，不過胡鴻鈞暫時諗住搵另一半，想將時間同精力放喺事業上。
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