陳自瑤任連詩雅姊妹團 吳偉豪爆爸爸吳大強練歌趣事

無線娛樂新聞台報導：陳自瑤、胡鴻鈞、吳偉豪同孔德賢呢日出席慈善活動，好姊妹連詩雅即將跟未婚夫陳家樂舉行婚禮，陳自瑤預告為連詩雅擔任姊妹團，更指連詩雅忙到「失蹤」，因為陳家樂目前開工，婚事交由連詩雅籌備，陳自瑤見佢都好辛苦，盡力幫吓佢。