陳蕊蕊12月與男友泰國結婚 姊妹團由圈外好友包辦

無線娛樂新聞台報導：陳蕊蕊、鍾采羲等現身一個醫美中心開幕活動，蕊蕊12月將會同拍拖四年嘅男友喺泰國舉行婚禮，姊妹團將會由佢圈外美女朋友擔任，話晒出嫁咁重要嘅日子，蕊蕊都話要落力減肥修身，做個美美嘅新娘子。