陳蕊蕊12月與男友泰國結婚 姊妹團由圈外好友包辦
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無線娛樂新聞台報導：陳蕊蕊、鍾采羲等現身一個醫美中心開幕活動，蕊蕊12月將會同拍拖四年嘅男友喺泰國舉行婚禮，姊妹團將會由佢圈外美女朋友擔任，話晒出嫁咁重要嘅日子，蕊蕊都話要落力減肥修身，做個美美嘅新娘子。
講到健身，芯芯話最啱就係問下在場嘅鍾采羲啦，事關佢啱啱投資嘅健身中心開幕，佢仲話希望自己可以做生招牌，展現自己健身嘅成果，已經擁有瑜珈牌同健身牌嘅蕊蕊，就話早前為咗開健身中心，搞到壓力好大，仲令到皮膚敏感添。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台