無綫小花陳若思IG分享行山海邊遊玩短片 網民讚靚身材

網民對Amber的讚美

近日連續下雨，Amber於6月1日在Instagram上分享了一段她早前行山及在海邊玩耍的短片，希望天氣能快點轉晴。她在帖文中寫道：「想不到6月1日還是不斷打風和下雨，這個夏天想約人行山游水，但雨幾乎下了一整個月，祈求六月陽光普照，每天也正能量滿滿！」影片中的她扎著雙馬尾，青春氣息十足，身穿超短運動背心搭配緊身瑜伽褲，展現出驚人的好身材。不僅景色迷人，Amber的美貌和身材也讓大批網民驚艷，紛紛留言讚美：「邊個揸機？好羨慕佢吖」、「啊呼！真的可愛！」、「成個娃娃咁」、「好哇塞的身材」、「靚到暈」等。

意外的春光外洩

在片尾，當Amber與她的狗狗在陽光燦爛的海灘上玩追蹤遊戲時，意外地春光外洩，這一幕不僅吸引了網民的目光，也讓她的魅力值大增。呂靜文也在留言中表示：「點先可以好似Amber姐姐咁靚」！