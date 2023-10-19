陳茵媺訓練過程唔鍚身 戴腰封上陣繼續練習表現專業
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無線娛樂新聞台報導：陳茵媺為出山之作《羅密歐與祝英台》真係付出唔少汗水，經過一連串既密集式訓練後，Amiee嘅身手亦都越嚟越熟練，無論係腿功、翻滾、抑或轉槍都有板有眼。
但係訓練過程難免受傷，Aimee仲唔小心整親條腰，真係心痛死老公陳豪啦。為免再過度勞損，Aimee受訓時，都戴番個腰封保護一下條腰，而同Aimee一齊受訓嘅楊證樺都大讚Aimee工作有團火，相當專業。其實除咗Aimee之外，另一位女將蔣祖曼一樣都係認真練習，有時操得太勁，仲話要時間回一回氣添。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台