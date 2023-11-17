陳茵媺已安排聖誕節目 將與劇組食飯睇大結局

無線娛樂新聞台報導：陳茵媺出席一個商場活動，預早感受一下聖誕氣氛，講起聖誕呢個普天同慶嘅日子，Aimee都相當重視，身在內地拍緊劇嘅老公陳豪，如無意外都應該可以放假同家人共享天倫，Aimee話佢哋已經計劃咗一家人去一個短trip慶祝，到時候奶奶亦都會由澳洲返港，同佢哋相聚，真係聽到都覺得好溫馨呀。