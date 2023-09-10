陳蕊蕊39歲生日遇上黑雨 自爆被困車廂兩粒鐘
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無線娛樂新聞台報導：9月8號係陳蕊蕊39歲生日，當日撞上百年一遇嘅惡劣天氣，好在風雨過後仍能順利舉行生日會慶祝，一眾好友同fans努力克服交通問題到賀。
生日會以壽星女最愛嘅粉紅色佈置，令蕊蕊非常感動，佢爆前一晚被困車廂兩粒鐘，架車塞咗喺尖沙咀塞咗兩個幾鐘先返到屋企，蕊蕊笑言呢個生日好難忘，蕊蕊透露喺疫情開始學做生意，生意啱啱上軌道，之後有好多新計劃，蕊蕊生日願望係一切順順利利。
蕊蕊同拍拖4年嘅圈外男友感情穩定，未來有步入婚姻嘅打算，蕊蕊喺事業上跟友人合資嘅飲食生意搞得有聲有色，佢直言今次出心出力去經營感到有壓力。
網民點睇？
Who is she…. Weird
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台