陳豪住家男形象拍廣告 大讚老婆全能乜都搞掂
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無線娛樂新聞台報導：陳豪 嘅顧家好男人形象深入民心，而佢嘅太太 陳茵媺 亦因為照顧小朋友而退隱多年，幸福家庭令唔少人都非常羨慕呀，呢日阿Mo現身拍攝廣告，就以居家好男人形象出現，但係佢就話屋企大小事務，其實都係Aimee嘅功勞，仲話佢係名副其實嘅Super Mom呀。
日日天未光就為子女準備幾餐，加埋跟功課讀書，阿Mo都話呢個老婆真係冇得頂。而愛錫老婆嘅佢早前就同Aimee去咗二人世界，仲齊齊著韓服打卡曬幸福，仲話所有夫婦都需要有恩愛拍拖時間呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台