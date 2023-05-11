陳豪住家男形象拍廣告 大讚老婆全能乜都搞掂

無線娛樂新聞台報導：陳豪 嘅顧家好男人形象深入民心，而佢嘅太太 陳茵媺 亦因為照顧小朋友而退隱多年，幸福家庭令唔少人都非常羨慕呀，呢日阿Mo現身拍攝廣告，就以居家好男人形象出現，但係佢就話屋企大小事務，其實都係Aimee嘅功勞，仲話佢係名副其實嘅Super Mom呀。