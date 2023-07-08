陳豪直認工作量增加 與愛妻拍劇稱開心又感壓力

陳豪直認工作量增加 與愛妻拍劇稱開心又感壓力

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陳豪（阿Mo）呢日為保險理財產品拍廣告，以阿Mo經典造型配誇張表情演出，一時要扮飛仔、一時又要著古裝，阿Mo笑言今次被要求朝向搞笑瘋狂方面發展。

阿Mo覺得自己啱拍一啲搞笑成份嘅廣告，疫情放緩經濟復甦，阿Mo直認工作量增加，早前佢與愛妻陳茵媺（Aimee）拍新劇《羅密歐與祝英台》，阿Mo既開心又有啲壓力，坦言二人現實生活中係夫婦，令觀眾睇劇時少咗啲遐想，阿Mo笑稱逃咗好多年，只係今次劇本又特別，而且係愛妻陳茵媺相隔咁多年復出拍第一部劇，阿Mo笑笑口：「如果畀第二個拍，我有少少唔舒服，所以我拍係OK！」

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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