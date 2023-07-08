陳豪直認工作量增加 與愛妻拍劇稱開心又感壓力
阿Mo覺得自己啱拍一啲搞笑成份嘅廣告，疫情放緩經濟復甦，阿Mo直認工作量增加，早前佢與愛妻陳茵媺（Aimee）拍新劇《羅密歐與祝英台》，阿Mo既開心又有啲壓力，坦言二人現實生活中係夫婦，令觀眾睇劇時少咗啲遐想，阿Mo笑稱逃咗好多年，只係今次劇本又特別，而且係愛妻陳茵媺相隔咁多年復出拍第一部劇，阿Mo笑笑口：「如果畀第二個拍，我有少少唔舒服，所以我拍係OK！」
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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