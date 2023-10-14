傳內地唱跳節目力邀參賽 陳豪：拋咗個身出嚟玩乜都得
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無線娛樂新聞台報導：近日忙住喺深圳拍攝新劇《企業強人》嘅 陳豪 新作《羅密歐與祝英台》星期一就正式首播，不過呢日阿Mo返港就未係為新劇宣傳，而係現身為一個慈善跑擔任頒獎嘉賓，仲話過往亦曾帶齊三個小朋友參加親子跑步活動，仲話為人父之後早已經習慣早起喇。
身為全能Daddy嘅阿Mo雖然不時拍劇都要捱更抵夜，不過因為想爭取陪伴子女成長，有時更會唔理眼瞓叫醒子女呀。近日有傳內地唱跳綜藝節目力邀佢出賽，雖然阿Mo歌喉一般，不過佢就話齊齊玩完全冇問題，拋咗個身出嚟做乜都OK，仲話唱歌跳舞都考唔到佢咁話呀。
Edh師兄 孔德賢 同 黃庭鋒 呢日亦都有現身，平時會約埋踢波嘅佢哋，仲話圈中人更加要注重運動保持健康呀。Danny呢日染返一頭黑髮，原來係為即將到來嘅工作同新劇做準備呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台