傳內地唱跳節目力邀參賽 陳豪：拋咗個身出嚟玩乜都得

無線娛樂新聞台報導：近日忙住喺深圳拍攝新劇《企業強人》嘅 陳豪 新作《羅密歐與祝英台》星期一就正式首播，不過呢日阿Mo返港就未係為新劇宣傳，而係現身為一個慈善跑擔任頒獎嘉賓，仲話過往亦曾帶齊三個小朋友參加親子跑步活動，仲話為人父之後早已經習慣早起喇。