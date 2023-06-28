陳豪拍新廣告角色百變 Aimee帶子女返加暖男呻寂寞

無線娛樂新聞台報導：平時已經非常鬼馬嘅 陳豪 ，呢日為佢早前拍攝嘅一個理財產品廣告宣傳，當中形象百變嘅佢先後扮演唔同角色。婚後更加為子女重視理財嘅佢，又話同太太 陳茵媺 分工明確，所以就要更加勤力搵錢，等負責主內嘅Aimee可以專顧小朋友咁話。