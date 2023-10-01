陳豪帶咖啡機北上拍劇妻小計畫探班 坤哥廣州開騷在即Hubert嬲豬未收…
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無線娛樂新聞台報導：陳豪帶咖啡機北上拍劇妻小計畫探班 坤哥廣州開騷在即Hubert嬲豬未收邀請
陳豪 胡鴻鈞 吳業坤 孔德賢 李爾晨 同 黃庭鋒 呢日齊齊現身一個電子產品店嘅開幕活動，阿Mo早前再同太太陳茵媺夫妻檔參演嘅新劇《羅密歐祝英台》好快就播出，而佢就話平時身為Aimee嘅御用攝影師，所以對相機就有唔少要求喇。
即將出發往深圳拍新劇《企業強人》嘅佢，呢次離港兩個半月就令佢已經想像到排住太太子女嘅情況，不過Aimee已經計劃會帶埋佢哋到場探班喇。阿Mo仲話囡囡一直非常渴望到現場睇Daddy拍戲嗁情況，今次就可以令寶貝女如願，又話已經準備好咖啡機，到時會為大家即場提供唔同靚咖啡呀。
而坤哥好快就會舉行內地演唱會，早前喺內地巡迴多個唔同地方演出嘅Hubert，呢日就踢爆對方從來冇提出過嘉賓邀請，坤哥仲搞笑話因為擔心Fans被搶，所以故意唔請Hubert呀。已經一段時間冇開騷嘅佢，仲話心情越來越緊張，會加把勁為觀眾表演咁話。
庭鋒同樣忙於喺內地拍攝新節目，但係最近主要戶外拍攝就令佢曬到溶，而Danny就提到佢有份演出嘅《你好，我的大夫》劇集進入關鍵部份，大家要記得留意劇情發展呀。李爾晨就喺蘇格蘭拍完自己首次有份主持嘅旅遊節目返港，仲話節目12月就會同大家見面喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台