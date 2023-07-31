破毒強人今首播丨陳豪冷帽造型營造神秘感 大肚婆張寶兒分享陀B近況…
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無線娛樂新聞台報導：破毒強人今首播丨陳豪冷帽造型營造神秘感 大肚婆張寶兒分享陀B近況
TVB新劇《破毒強人》將於7月31號起首播，陳豪、胡定欣、張曦雯、蕭正楠、何廣沛、郭柏姸及蔣志光等一眾演員出席宣傳活動，胡定欣喺劇中一句對白「我真係好鍾意錢」，將角色野心表露無遺，佢今次更親身上陣演角色少女版。
張曦雯為咗塑造角色剪咗一頭短髮，佢好鍾意呢個形象，佢嘅劇中舊愛蕭正楠就要收起搞笑性格，挑戰演無感情嘅角色，陳豪笑言拍攝時每日有整頭髮，但係角色設計要戴冷帽造型，感覺有一種神秘感，陳豪大爆劇中佢成日孭住一個袋，原來佢喺袋裡面放咗劇本同電話。
大肚婆張寶兒呢日亦有現身，分享陀B近況，對胎兒性別大賣關子，張寶兒指最近鍾意食澱粉質，怕患妊娠糖尿病，佢有盡量減少食。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台