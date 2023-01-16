新劇《羅密歐與祝英台》煞科 陳豪陳茵媺仍抗拒夫妻檔拍劇

無線娛樂新聞台報導：由陳豪及陳茵媺夫妻檔主演嘅新劇《羅密歐與祝英台》正式煞科，劇組與台前幕後開香檳慶祝，氣氛熱鬧，今次係陳茵媺相隔9年再拍劇，拍攝過程中不幸確診，目前順利完成，佢同陳豪都鬆一口氣，陳茵媺稱有啲感動想喊，當中經歷咗好多，難得遇到咁有團隊精神嘅台前幕後，整個拍攝團隊都充滿愛，陳茵媺指好感動、好唔捨得！