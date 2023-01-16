新劇《羅密歐與祝英台》煞科 陳豪陳茵媺仍抗拒夫妻檔拍劇
陳豪笑指可能因老婆陳茵媺在場帶動氣氛，令大家好融洽好開心，稱呢啲係老婆「功勞」，陳茵媺聞言即否認此事，今次夫妻檔拍攝，陳豪坦言一開始有啲驚，到成套劇完結，兩公婆了解大家合作拍劇嘅化學作用係點。
陳豪直言想法冇改變，站喺演員同觀眾角度，佢哋仍然係抗拒以夫妻檔拍劇，陳豪讚老婆係難得好演員，陳茵媺再拍劇頭兩個禮拜覺得有壓力，太耐冇演戲，而家陳茵媺拍劇順咗就開始有戲癮！雖然陳茵媺同陳豪喺工作上合作無間，但兩公婆一齊開工，少咗時間陪小朋友，大仔陳梓燁（Aiden）好唔鍾意媽咪復工，叫媽咪返工特登演得差啲，俾人「炒魷魚」就唔使返工，就可以照顧佢哋三兄弟妹。
呢日同場仲有徐榮，呢日煞科佢心情特別興奮，今次拍感情戲成為最大挑戰，幸好有好對手陳茵媺，幫佢控制情緒入戲，順利完成拍攝。
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