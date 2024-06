陳豪Aimee韓國旅行甜蜜合照 網民驚呼：「阿Mo變韓星」模範夫妻慶祝結婚11週年

網民分享偶遇陳豪夫婦的甜蜜瞬間

視帝陳豪(阿Mo)與老婆陳茵媺(Aimee)結婚已超過十年,育有三個孩子,他們的家庭生活幸福美滿。這對夫妻在圈中以模範夫妻著稱,去年他們合作的劇集《羅密歐與祝英臺》也大受歡迎。今年初,在《萬千星輝頒獎禮2023》上,Aimee為奪得「最佳男主角」的丈夫頒獎,場面溫馨。

最近,一位網民在小紅書上分享了在韓國偶遇陳豪和陳茵媺的經歷。「在韓國買貨偶遇TVB陳豪和陳茵媺!好激動呀!還很友善和我們合照了!好鍾意睇佢哋嘅劇。」照片中,阿Mo穿著全黑裝扮,戴著黑色太陽鏡和鴨嘴帽,看起來非常時尚。Aimee則穿著粉紅色T恤搭配米色長褲,展現出休閒風格。阿Mo與三位女粉絲坐在石凳上,而Aimee站在旁邊,依偎著丈夫,兩人看起來非常甜蜜。

夫妻檔慶祝結婚週年快樂

昨晚,Aimee在社交平臺上發布了與阿Mo在韓國拍攝的寫真照,並寫下「사랑해요(我愛你),I will always love you(我一直愛你). Happy Anniversary, my dearest.(週年快樂,我的摯愛)」慶祝他們結婚11週年。照片中,阿Mo一改往日形象,換上全白造型,而Aimee則穿著杏色衣服,兩人的頭髮也染成了啡金色。這對夫妻手牽手,相互依偎,即使是透過屏幕也能感受到他們之間的愛意。不過,阿Mo的白到反光的造型引起了網民的熱議,有人笑稱「阿Mo變了韓星」、「大隻型男變小奶狗?」、「爽身粉搽上頭」、「變咗白面仔」。