陳豪Aimee韓國旅行甜蜜合照 網民驚呼：「阿Mo變韓星」模範夫妻慶祝結婚11週年

網民分享偶遇陳豪夫婦的甜蜜瞬間

視帝陳豪（阿Mo）與老婆陳茵媺（Aimee）結婚已超過十年，育有三個孩子，他們的家庭生活幸福美滿。這對夫妻在圈中以模範夫妻著稱，去年他們合作的劇集《羅密歐與祝英臺》也大受歡迎。今年初，在《萬千星輝頒獎禮2023》上，Aimee為奪得「最佳男主角」的丈夫頒獎，場面溫馨。

最近，一位網民在小紅書上分享了在韓國偶遇陳豪和陳茵媺的經歷。「在韓國買貨偶遇TVB陳豪和陳茵媺！好激動呀！還很友善和我們合照了！好鍾意睇佢哋嘅劇。」照片中，阿Mo穿著全黑裝扮，戴著黑色太陽鏡和鴨嘴帽，看起來非常時尚。Aimee則穿著粉紅色T恤搭配米色長褲，展現出休閒風格。阿Mo與三位女粉絲坐在石凳上，而Aimee站在旁邊，依偎著丈夫，兩人看起來非常甜蜜。

夫妻檔慶祝結婚週年快樂

昨晚，Aimee在社交平臺上發布了與阿Mo在韓國拍攝的寫真照，並寫下「사랑해요（我愛你），I will always love you（我一直愛你）. Happy Anniversary, my dearest.（週年快樂，我的摯愛）」慶祝他們結婚11週年。照片中，阿Mo一改往日形象，換上全白造型，而Aimee則穿著杏色衣服，兩人的頭髮也染成了啡金色。這對夫妻手牽手，相互依偎，即使是透過屏幕也能感受到他們之間的愛意。不過，阿Mo的白到反光的造型引起了網民的熱議，有人笑稱「阿Mo變了韓星」、「大隻型男變小奶狗？」、「爽身粉搽上頭」、「變咗白面仔」。