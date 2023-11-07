陳貝兒自駕探索新疆西藏 《無窮之路III無垠之疆》即將播出
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無線娛樂新聞台報導：陳貝兒呢日現身上海出席品牌開幕活動，近日由佢主持嘅專題紀錄片《無窮之路》系列口碑收視雙豐收，而陳貝兒嘅《無窮之路III無垠之疆》即將播出，今次佢自駕探索新疆西藏。
陳貝兒用咗兩個月時間幾經艱辛，佢坦言每一個鏡頭得嚟不易，要將靚景拍攝落嚟，陳貝兒覺得就算辛苦都係值得，佢同攝製隊揸車去咗萬幾公里探索新疆同西藏，分享沿途所見所聞。
身穿品牌傳承大使嘅陳貝兒早前親自去蘇州感受蘇繡呢項傳統工藝，今次佢去上海趁機歎陽澄湖大閘蟹，陳貝兒最近日程滿滿，每個星期要穿梭中、港兩地。
網民點睇？
Good show!👏👍✌️
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台