陳貝兒《無窮之路》中東拍攝遇50度高溫 網民心疼：「要好好照顧自己！」

中東七國艱辛探險

陳貝兒在2021年主持的紀錄片《無窮之路》自播出以來，不僅在香港和內地獲得了廣泛的認可，更在「豆瓣」網站上獲得了高達9.5的評分。她的出色表現也讓她在《萬千星輝頒獎典禮2021》中奪得「最佳女主持」，並被選為「感動中國2021年度人物」。繼去年訪問新疆和西藏之後，今年6月，陳貝兒再次踏上旅程，前往阿聯酋國拍攝《無窮之路4》，帶領觀眾深入探索神祕的中東國家。

此次拍攝《無窮之路4》的行程將持續兩個月，陳貝兒將走訪包括阿聯酋國、杜拜、沙特阿拉伯、阿布扎比等中東七個國家。在社交平台上，她分享了拍攝期間的一些困難，包括極端的高溫和嚴峻的自然環境。在一段新片中，她戴著黑色頭巾，面對直逼50度的高溫，皮膚曬得乾裂，臉頰紅透，不停地流汗，顯示出拍攝的艱難。「我們當時正身在現場拍攝、同一地點日子時間。深切祝願離去者能從此遠離所有痛苦。」

網民集氣支持陳貝兒

陳貝兒在極端氣溫下的拍攝經歷引起了網民的廣泛關注和同情。「是因為天氣實在太熱，攝氏50幾度，怕自己頂唔住。感恩在我有中暑癥狀的時候，沿途親切的穆斯林教徒給我在面上噴水讓我降溫，給我糖果讓我補充體力」，陳貝兒在社交媒體上分享了當地人的熱情幫助和自己的感激之情。網民們對她的辛勞表示了深深的同情，紛紛留言表示支持：「見到你好心痛!」、「OMG！要先好好照顧自己，“無窮之路”先可以無窮無盡」、「看到你臉部的皮膚好像熟了一半⋯⋯唉都唔知講什麼說話來激勵，平安回家」、「多謝你咁辛苦做咁多好嘅節目俾我地睇！」、「要平安回來！飲多d水，辛苦了！」