陳貝兒憶拍攝無垠之疆苦與樂 一個旅程學識西藏名言
廣告
無線娛樂新聞台報導：陳貝兒（Janis）身穿白色露肩長裙上陣拍攝廣告，突顯女性氣質。Janis主持節目《無窮之路III無垠之疆》開播後大獲好評，今次Janis嘅新疆同西藏嘅深度探索旅程艱辛，除咗考驗體力仲要克服高山症，呢次嘅挑戰同體會令Janis獲益良多，除咗感受到新疆小數民族嘅熱情之外，行程中Janis亦體驗自駕遊，一邊欣賞沿途美景，就好似一幅幅名信片一樣咁靚咁震撼。而去到西藏時，Janis就學識咗當地一句名言「西藏缺氧，但唔缺信仰。」見到呢個氛圍，令Janis不禁肅然起敬。
喺過去兩年Janis均獲得TVB萬千星輝最佳女主持獎項，對待工作一絲不苟嘅佢其實私底下都好著重工作同生活平衡，喺衝刺博到盡過後，佢都會注意養生，同好多女性一樣會飲啲湯水、做運動、調節好自己身心狀態再出發，Janis無懼生活繁忙，反而期待有更多工作來臨，嚮往充實生活。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台