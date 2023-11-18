陳貝兒憶拍攝無垠之疆苦與樂 一個旅程學識西藏名言

無線娛樂新聞台報導：陳貝兒（Janis）身穿白色露肩長裙上陣拍攝廣告，突顯女性氣質。Janis主持節目《無窮之路III無垠之疆》開播後大獲好評，今次Janis嘅新疆同西藏嘅深度探索旅程艱辛，除咗考驗體力仲要克服高山症，呢次嘅挑戰同體會令Janis獲益良多，除咗感受到新疆小數民族嘅熱情之外，行程中Janis亦體驗自駕遊，一邊欣賞沿途美景，就好似一幅幅名信片一樣咁靚咁震撼。而去到西藏時，Janis就學識咗當地一句名言「西藏缺氧，但唔缺信仰。」見到呢個氛圍，令Janis不禁肅然起敬。