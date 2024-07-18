陳鍵鋒

陳鍵鋒金髮變身引爆網絡 網民熱議「認不出來」風格大變後驚人之舉

TVB娛樂新聞
東方新地 - 即時娛樂

廣告

曾經是TVB「奧運六星」和「五小生」之一的陳鍵鋒（Sammul），憑藉其在《衝上雲霄》、《律政新人王》系列、《學警雄心》系列及《少年四大名捕》等劇集中的出色表現，深受觀眾喜愛。他的外表清新俊朗，一直保持著正面形象，並且在演藝生涯中鮮少有緋聞。此外，他在內地古裝劇《美人心計》中的表現更是讓他被譽為「史上最帥皇帝」。然而，自從2018年被診斷出患有腦血管遺傳病後，Sammul逐漸淡出娛樂圈，這讓不少粉絲感到惋惜。

多才多藝生活

Sammul不僅外表出眾，他還擁有豐富的才華和技能。他取得了獨木舟、紅十字會聾人手語、幼兒護理、潛水教練等多達數十張的專業證書。即便退出了娛樂圈，Sammul的生活依然精彩紛呈。近年來，他更投入巨資修讀美國的神學課程，以實現父親的心願。

風格大變引發熱議

最近，一位網民在小紅書上分享了一張Sammul的新舊對比照片，引起了廣泛的關注和討論。「認不出來」、「這是陳鍵鋒？」、「眼神變得好兇」，網民對於Sammul染金髮、身材變圓潤、佩戴耳環以及做了「黑色一點」的美甲表示驚訝。這次風格的大變，無疑讓Sammul再次成為網絡熱話。

（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB

熱門文章

 