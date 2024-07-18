陳鍵鋒金髮變身引爆網絡 網民熱議「認不出來」風格大變後驚人之舉
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曾經是TVB「奧運六星」和「五小生」之一的陳鍵鋒（Sammul），憑藉其在《衝上雲霄》、《律政新人王》系列、《學警雄心》系列及《少年四大名捕》等劇集中的出色表現，深受觀眾喜愛。他的外表清新俊朗，一直保持著正面形象，並且在演藝生涯中鮮少有緋聞。此外，他在內地古裝劇《美人心計》中的表現更是讓他被譽為「史上最帥皇帝」。然而，自從2018年被診斷出患有腦血管遺傳病後，Sammul逐漸淡出娛樂圈，這讓不少粉絲感到惋惜。
多才多藝生活
Sammul不僅外表出眾，他還擁有豐富的才華和技能。他取得了獨木舟、紅十字會聾人手語、幼兒護理、潛水教練等多達數十張的專業證書。即便退出了娛樂圈，Sammul的生活依然精彩紛呈。近年來，他更投入巨資修讀美國的神學課程，以實現父親的心願。
風格大變引發熱議
最近，一位網民在小紅書上分享了一張Sammul的新舊對比照片，引起了廣泛的關注和討論。「認不出來」、「這是陳鍵鋒？」、「眼神變得好兇」，網民對於Sammul染金髮、身材變圓潤、佩戴耳環以及做了「黑色一點」的美甲表示驚訝。這次風格的大變，無疑讓Sammul再次成為網絡熱話。
圖片來源：TVB