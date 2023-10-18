陳零九傳任JPEX代言人費高達8位數字台幣 親回冇全部入袋
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無線娛樂新聞台報導：JPEX風波波及台灣，台灣藝人陳零九早前為JPEX平台代言亦捲入事件當中，呢日佢同陳漢典等一齊出席綜藝節目記招時，開腔回應呢件事。
陳零九喺兩星期前已去咗調查局同地檢署，以證人身份去配合說明事件，當時負責代言嘅陳零九，對於有傳佢代言費高達8位數台幣，陳零九強調自己冇全部收到，因為咁而決定結束合約，經過呢場風波後，陳零九話自己經一事長一智，之後接工作或者代言，更加謹慎同小心。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台