陳零九代言JPEX出事後首現身 見新聞震驚坦認投資有大損失

無線娛樂新聞台報導：加密貨幣交易所JPEX最近喺香港掀起大風波，唔少曾協助宣傳同代言嘅藝人都先後協助警方調查，而曾擔任台灣代言人嘅 陳零九 自事發後一直神隱，直至呢日先正式露面，同 邱鋒澤 為即將舉行嘅小巨蛋演唱會宣傳。