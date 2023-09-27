陳零九代言JPEX出事後首現身 見新聞震驚坦認投資有大損失
廣告
無線娛樂新聞台報導：加密貨幣交易所JPEX最近喺香港掀起大風波，唔少曾協助宣傳同代言嘅藝人都先後協助警方調查，而曾擔任台灣代言人嘅 陳零九 自事發後一直神隱，直至呢日先正式露面，同 邱鋒澤 為即將舉行嘅小巨蛋演唱會宣傳。
呢日佢亦正式回應事件，又指合約已經完結，亦唔擔心會被牽涉其中，仲話新聞傳出之後非常震驚，加上自己亦有投資，所以擔心未能將加密貨幣兌現提領。呢日佢又提到8月或同平台合約已經屆滿，不過對方一直未有撤回刪除宣傳。
而近日為演唱會加緊準備嘅佢哋，除咗運動之外亦控制飲食，呢日亦預先喺現場為歌迷獻唱，仲因為天氣炎熱而除低外套，令台下尖叫不斷。
網民點睇？
其實作為涉案人士，曾經有份參與推廣 JPEX 呢個騙局，隔空宣稱自己損失幾多幾多係冇意思，林作都話自己有損失架。
反正香港警方而家已經立案偵查，陳零九如果係認為自己清白，點解唔可以藉呢個機會過嚟香港一趟預約接受調查？
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台