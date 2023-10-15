陳零九苦瓜乾現身再回應JPEX事件 郭書瑤入圍金鐘預告戰衣唔性感…
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無線娛樂新聞台報導：陳零九苦瓜乾現身再回應JPEX事件 郭書瑤入圍金鐘預告戰衣唔性感
陳零九 因為曾代言近來涉嫌詐騙客戶嘅JPEX而一身蟻，雖然早前已經澄清合約已完結，自己更有損失，呢日同隊友出席活動時繼續被傳媒追問，佢仲話往後會對代言更為謹慎小心，仲話己經配合對方調查喇。
郭書瑤 有份主持嘅一個寵物節目，入圍今屆金鐘獎嘅益智及實境節目主持人獎，不過佢就話唔會特別性感打扮現身，不過會同幾位主持配搭跟齊隊形咁話。而 韋禮安 呢日就以一身西裝現身，企理又醒目，不過佢就話自己私下穿著比較簡單隨心喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台