DaDa開腔回應介入阿Sa戀情 認與石恆聰係朋友
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無線娛樂新聞台報導：陳靜（DaDa）、陳凱琳（Grace）、陳山聰、劉穎鏇、郭子豪及鄧卓殷等呢日現身一個品牌活動，早前蔡卓妍（阿Sa）同拍拖6年嘅百億男友石恆聰分手，有報道指係第三者C小姐介入，傳DaDa牽涉其中，DaDa風騷出席活動，開腔回應為自己洗脫「小三」標籤。
DaDa澄清冇為此事唔開心，虛構嘅嘢唔想回應太多，佢坦言入行多年面對各種傳聞，覺得冇咩好回應，DaDa本身跟石恆聰係朋友：「反而人哋係圈外人，我覺得有啲唔好意思，呢件事我都係無啦啦中箭，平常心！我要回應虛構嘅嘢，不如回應新劇做宣傳。」
劉穎鏇憑《隱形戰隊》奪得2023亞洲影藝創意大獎「最佳女配角」，劉穎鏇感謝大家支持，陳山聰睇好劉穎鏇有望再下一城，亦好戥對方開心。作為靚媽KOL嘅陳凱琳不時拍片跟大家分享生活點滴，最近意外曝光新豪宅嘅環境，佢唔介意跟大家分享新屋環境，希望拍完片就可以照顧小朋友，佢同老公鄭嘉穎都希望換一個大啲地方，畀大家住得再舒服啲。
郭子豪同女友鄧卓殷呢日情侶檔開工，佢哋恭喜老友何廣沛脫單，鄧卓殷指自己同郭子豪有結婚計劃，暫時未決定係幾時。
網民點睇？
何广沛脱单？新对象是…
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台