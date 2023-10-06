DaDa開腔回應介入阿Sa戀情 認與石恆聰係朋友

無線娛樂新聞台報導：陳靜（DaDa）、陳凱琳（Grace）、陳山聰、劉穎鏇、郭子豪及鄧卓殷等呢日現身一個品牌活動，早前蔡卓妍（阿Sa）同拍拖6年嘅百億男友石恆聰分手，有報道指係第三者C小姐介入，傳DaDa牽涉其中，DaDa風騷出席活動，開腔回應為自己洗脫「小三」標籤。