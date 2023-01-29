陶大宇人日行善送暖 向基層派飯過年陪家人

無線娛樂新聞台報導：新年雖然係一家人團圓嘅喜慶日子，不過唔少基層可能繼續面對各種困難，任何時間都需要大家施以援手。而 陶大宇 就喺年初七人日，喺深水埗向基層同長者派飯，希望小小付出可以令有需要嘅人感到溫暖喇。