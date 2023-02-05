陶大宇感謝志偉安排《壹號皇庭》Re-U 樂意回巢拍劇

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：前天堂鳥成員Gordon（葉泓聲）與前女子組合Freeze成員陳樂榣（Ally）合資開咖啡店，2月2號舉行大型開幕禮，圈中好友袁偉豪、張寶兒、陶大宇、黎燕珊、譚嘉儀及王賢誌等到賀，陶大宇今年喺香港過新年，近年主力喺內地發展，日前大宇喺社交平台貼出與老友歐陽震華、吳啟華及鄧萃雯嘅合照，呢個《壹號皇庭》Re-U勾起不少影迷回憶。

陶大宇指嗰日係曾志偉約佢哋敘舊，大家真係好耐冇見，大宇都想返TVB拍劇，同場嘅袁偉豪一向愛飲咖啡，更同陳豪一齊主持節目《豪遊咖啡》，原來大宇都係咖啡發燒友，每日要飲一杯咖啡提神，而黎燕珊愛靚，每朝靠飲咖啡消水腫。

譚嘉儀呢排為新劇《虛擬情人》開工，挑戰演人妻角色，配合劇中角色設定，譚嘉儀染咗一頭黑髮，笑言好多人認唔到佢，拍劇時佢趁機向對手鄧智堅請教演技；由王賢誌監製及主持嘅真人騷節目《仔仔一堂》播出後反應不俗，王賢誌感謝觀眾支持，仔仔們將推出慈善寫真集。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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