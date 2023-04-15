陶晶瑩爆李李仁送愛女機眼淺淚崩 未有向Selina傳授媽媽經
廣告
無線娛樂新聞台報導：陶晶瑩睽違近10年再做台灣音樂選秀節目主持，與搭檔邱宇辰、飛行導師李友廷、閻奕格呢日一齊出席記者會，主持人陶晶瑩多次喺節目中以「神仙打架」形容選手嘅精彩演出，目前已從400多名選手中挑出36名音樂人參賽，爭奪冠軍！
陶子大女荳荳早前返台探親，近日愛女返美國留學，佢爆老公李李仁非常眼淺，送機時更淚灑機場，而提到好友任家萱（Selina）快將榮升人母，陶子稱未有傳授媽媽經。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台