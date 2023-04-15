陶晶瑩爆李李仁送愛女機眼淺淚崩 未有向Selina傳授媽媽經

陶晶瑩爆李李仁送愛女機眼淺淚崩 未有向Selina傳授媽媽經

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：陶晶瑩睽違近10年再做台灣音樂選秀節目主持，與搭檔邱宇辰、飛行導師李友廷、閻奕格呢日一齊出席記者會，主持人陶晶瑩多次喺節目中以「神仙打架」形容選手嘅精彩演出，目前已從400多名選手中挑出36名音樂人參賽，爭奪冠軍！

陶子大女荳荳早前返台探親，近日愛女返美國留學，佢爆老公李李仁非常眼淺，送機時更淚灑機場，而提到好友任家萱（Selina）快將榮升人母，陶子稱未有傳授媽媽經。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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