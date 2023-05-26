陶晶瑩爆節目刺激似嘈交 陳芳語擔任隊長壓力大
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無線娛樂新聞台報導：陶晶瑩、陳芳語、視網膜及黃豪平呢日為有份參與台灣首個大型明星辯論真人騷宣傳造勢，陶晶瑩爆節目刺激好似嘈交咁。
陶晶瑩表示節目以探討生活化嘅題目，身為評審長雖然掌握生殺大權，但節目內容係要講道理，而黃豪平與陳芳語呢次擔任隊長，陳芳語坦言壓力大。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台