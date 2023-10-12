陶子食店缺人手無奈結業 再入圍金鐘性感交拍檔負責

無線娛樂新聞台報導：陶晶瑩 同老公 李李仁 創辦年多嘅食品品牌，雖然生意不俗，不過就面對人手問題令實體店無奈結業，呢日事頭婆陶子就指請唔到人呢個大問題令同店鋪所在嘅百貨公司都非常無奈，就算對方幫手依然無法搵到足夠人手。