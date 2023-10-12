陶子食店缺人手無奈結業 再入圍金鐘性感交拍檔負責
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無線娛樂新聞台報導：陶晶瑩 同老公 李李仁 創辦年多嘅食品品牌，雖然生意不俗，不過就面對人手問題令實體店無奈結業，呢日事頭婆陶子就指請唔到人呢個大問題令同店鋪所在嘅百貨公司都非常無奈，就算對方幫手依然無法搵到足夠人手。
陶子仲話，除咗自己嘅生意之外，相信好多行業都面對同樣問題，因為早前佢去整頭髮，就發現幫自己洗頭嘅竟然係星級髮型師，對方同樣大呻缺乏人手要身兼多職呀。
相隔7年今年再次入圍角逐金鍾獎主持人獎嘅佢，近日就為頒獎禮保持身形，雖然對成績隨心，不過一樣要準備好服裝打扮，但係性感擔當就留返俾幾位年青拍檔咁話喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台