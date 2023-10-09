孖黃梓樂入圍金馬男女配 梁雍婷自言未有信心得獎
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無線娛樂新聞台報導：陸駿光 梁雍婷 同 黃梓樂 呢日以大使身分出席一個慈善跑嘅宣傳活動，做得大使相信都有返咁上下成績，不過 陸駿光 就話年幾前不幸患上椎間盤突出，搞到郁都郁唔到，依家雖然好返九成，但都唔做得劇烈運動，但係今次為咗慈善，佢都話自己會盡力而為呀。
而梁雍婷就話除住年紀長大，越嚟越專注做運動，希望令身體更健康，但佢話自己只限做陸上運動，因為唔擅長游水。至於年紀輕輕嘅黃梓樂就非常好動，嚟緊仲打算喺學校五年級外展活動時，喺一班同學面前表演打筋斗跳水。
早前台灣金馬獎公佈入圍名單，梁雍婷同黃梓樂都分別入圍最佳男、女配角，梁雍婷話當日無特別收睇大會嘅直播，反而係身邊同事朋友比自己更加緊張，又直言對自己唔係太大信心。
而黃梓樂就話當初喺媽咪朋友口中得知自己入圍，初時母子都唔係好相信，當再重溫直播時見到「黃梓樂」三個字，媽咪就忍唔住喊，佢仲話完全無諗過可以入圍。至於到時會唔會到台灣出席，黃梓樂就未知道，而梁雍婷就話會出席，而家正搜羅合適嘅戰衣呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台