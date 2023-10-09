孖黃梓樂入圍金馬男女配 梁雍婷自言未有信心得獎

無線娛樂新聞台報導：陸駿光 梁雍婷 同 黃梓樂 呢日以大使身分出席一個慈善跑嘅宣傳活動，做得大使相信都有返咁上下成績，不過 陸駿光 就話年幾前不幸患上椎間盤突出，搞到郁都郁唔到，依家雖然好返九成，但都唔做得劇烈運動，但係今次為咗慈善，佢都話自己會盡力而為呀。