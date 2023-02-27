(国）隐形战队｜总动员整装现身出动 马明被监製逼出勇武刚烈
唐诗咏 也说要感谢监製 文伟鸿 发掘到自己的另一面，更认为和对方合作大挑战性之馀也非常刺激。
陈山聪 江美仪 视帝视后同剧合作，他们就说当中火花四溅，而切磋演技之馀其中一日更是美仪生日，但就因为大家都要投入情绪而招呼都没有打，拍完才正式再庆祝。
刘颖镟 和 刘佩玥 这天都以小背心上阵，有型之馀不失女人味，Tiffany和阿Moon就叫大家记得慢慢欣赏他们的不同造型，更说这次剧情他们打斗开枪都有齐呀。
这次拍摄为了真实，监製就说製作时决定弃用气枪而花费钜资用真枪拍摄，为了画面好看更遇到很多困难，幸好一班演员落力克服。
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常見問題
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