(国）隐形战队｜总动员整装现身出动 马明被监製逼出勇武刚烈

無線娛樂新聞台報導：新剧《隐形战队》3月6号就正式播出，而当中一班神秘部队成员，这天就以全套装备现身商场宣传活动，真的非常有型。而刚刚和 汤洛雯 去完旅行的 马国明 已经投入工作，更说新剧角色是自己没尝试过的刚猛多动作场面呀。