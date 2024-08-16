《隨時候命》第四集爆點：Carrie失憶忘記Matt 情節反轉令人心碎

飛行訓練引發衝突

在最新一集的《隨時候命》中，Carrie（由佘詩曼飾演）因長期昏迷而產生局部失憶，竟然忘記了Matt（鄭伊健飾演）。Matt雖然感到失落，但他仍堅信自己與Carrie最終能夠重新認識對方。此外，Ben（林保怡飾演）也在旁邊給予Matt支持，增添了劇情的溫情元素。

Kelvin（黎諾懿飾演）本有機會進行飛行訓練，但由於他不懂得變通，結果被Ben取消了飛行計劃。Kelvin認為Ben故意刁難他，心中極度不滿。在另一方面，Sandra（鍾嘉欣飾演）和Derek（司徒瑞祈飾演）等人在Tak（艾威飾演）和Matt的指導下進行飛行測試。Sandra的表現得到了Tak和Matt的讚賞，但當Matt稍作指點時，Sandra卻誤以為是在批評她，這讓Matt感到困惑。

內部矛盾與VIP客戶挑戰

Kelvin因多次被Ben取消飛行訓練而感到沮喪，向Nikki（楊思琦飾演）吐露心聲。不料，Nikki竟向Ben告發，導致Kelvin被Ben嚴厲教訓。在另一場景中，Ben因無法忍受Eva（羅泳嫻飾演）的態度，於是藉機讓Jacky在生日會上出醜，並假裝自己與Nikki是情侶，希望Eva能夠退讓。此外，GFS負責接載的國內VIP因突發事故而被迫終止觀光旅程，VIP客戶極為不滿。幸好，Ben以其專業態度成功平息了事態，也讓Kelvin對他的看法有所改觀。

Carrie記憶之謎

為了幫助Carrie恢復記憶，可愛（姚子羚飾演）將她帶回家中。然而，出乎意料的是，Carrie突然失蹤了，這一轉折無疑為劇情增添了更多懸念。