隱形戰隊丨幫手挖泥坑活埋自己 劉佩玥緊張指寧可拍打鬥戲
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無線娛樂新聞台報導：就如劉佩玥Moon喺呢條訪問片中嘅第一句「自己的坑自己挖」，為咗拍劇集《隱形戰隊》中，自己被藏木箱活埋嘅鏡頭，Moon決定身體力行幫手挖坑，但剷唔夠兩下，就因為手腳太慢而被工作人員嫌棄叫佢行埋一邊等，相當搞笑。
呢日由於拍攝講述Moon被鏗少強姦虐待後，將半死嘅佢困入木箱再用泥土將佢活埋。正式埋位前Moon仲扎扎跳周圍走，又同攝影師展示自己偷偷地帶咗條蛋白棒同電話喺身，笑言被活埋之後可以喺木箱入面開餐食蛋白棒，驚嘅話又可以開着電話入面個電筒呀！雖然講到好似好輕鬆咁，但其實Moon內心不知幾驚，佢接受訪問時仲坦誠心情好緊張，仲話活埋唔比拍打鬥戲嚟得輕鬆。
至於另一邊箱嘅馬國明、唐詩詠同林子善就拍營救Moon嘅戲份，子善為咗搵返Moon仲不時喺山頭仆親，不過佢哋都過呢日嘅戲份相比起打鬥戲嚟講簡直係輕鬆。講到劇中有大量打鬥戲，詩詠就話自己寧願拍打戲，都唔想再拍追車戲，因為自己頂唔順暈車浪呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台