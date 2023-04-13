隱形戰隊丨幫手挖泥坑活埋自己 劉佩玥緊張指寧可拍打鬥戲

無線娛樂新聞台報導：就如劉佩玥Moon喺呢條訪問片中嘅第一句「自己的坑自己挖」，為咗拍劇集《隱形戰隊》中，自己被藏木箱活埋嘅鏡頭，Moon決定身體力行幫手挖坑，但剷唔夠兩下，就因為手腳太慢而被工作人員嫌棄叫佢行埋一邊等，相當搞笑。