隱形戰隊｜馬明自嘲又盲又聾開槍冇有怕 阿Moon經驗少驚青慘被取笑

無線娛樂新聞台報導：《隱形戰隊》當中嘅拐帶少女故事， 劉佩玥 同 劉穎鏇 嘅型爆演出唔少觀眾都睇到嘩嘩聲，而當時佢哋拍攝當中嘅拯救少女場面時，槍林彈雨畫面就夠晒刺激，但係威風颯颯嘅阿Moon，原來拍攝時就被 馬國明 嚇親，仲驚訝佢連辟塞都唔使帶呀。