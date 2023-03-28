隱形戰隊｜馬明自嘲又盲又聾開槍冇有怕 阿Moon經驗少驚青慘被取笑
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無線娛樂新聞台報導：《隱形戰隊》當中嘅拐帶少女故事， 劉佩玥 同 劉穎鏇 嘅型爆演出唔少觀眾都睇到嘩嘩聲，而當時佢哋拍攝當中嘅拯救少女場面時，槍林彈雨畫面就夠晒刺激，但係威風颯颯嘅阿Moon，原來拍攝時就被 馬國明 嚇親，仲驚訝佢連辟塞都唔使帶呀。
而馬明就笑稱自己又盲又聾，所以唔會眨眼亦唔怕槍響，仲笑拍槍戰戲經驗唔多嘅阿Moon驚青又搞笑呀。同樣首次接觸槍戰爆破呢啲場面嘅Tiffany，就獲 陳山聰 大讚夠晒淡定喇。
為咗救囡囡出生天嘅 吳家樂 不惜同匪徒埋身肉博，又打到要爆玻璃凌空飛到地面，仲同 胡諾言 聲大大講笑話咩安全措施都唔使咁話喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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