隱形戰隊｜演員宣傳預告劇情發展 Tiffany阿Moon火辣演出成焦點
Tiffany喺日前一集以比堅呢性感上陣，一身勻稱身材令唔少觀眾都睇到嘩嘩聲，呢日佢就話唔會以性感程度嚟睇自己，反而注意喺自己肌肉線條滿唔滿意，而身邊嘅 江美儀 同阿Moon就大讚話冇得頂喇。
同樣非常令吸引人嘅仲有阿Moon喺劇中嘅一身打扮，呢日就連美儀姐都話奇怪阿Moon成日都要著熱褲喇。喺劇中扮演一對母女嘅Tiffany同美儀姐，又話之後佢哋嘅好感情大家都會睇得到喇。
馬國明 喺新劇一開播就獲阿Moon投懷送抱，除咗好笑之外，就連唔少同學都受到吸引同佢聯絡。就連子善都一樣有唔少長輩希望同女演員見面，不過問佢咩事宣傳都會感動到時喊，佢 就話因為同馬明 陳山聰 唐詩詠 各位演員都係好朋友，所以一重提拍攝回憶就有好大感觸喇。
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