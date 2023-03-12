隱形戰隊｜演員宣傳預告劇情發展 Tiffany阿Moon火辣演出成焦點

無線娛樂新聞台報導：熱播新劇《隱形戰隊》當中除咗刺激嘅槍戰場面之外， 打扮火辣嘅 劉穎鏇 同 劉佩玥 仲被封為劇集嘅誘惑擔當，呢日一班演員一齊喺商場為劇集宣傳，講到嚟緊嘅故事發展， 林子善 仲一時感觸眼都紅晒呀。