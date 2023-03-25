隱形戰隊｜雙嬌出動解救人質賞心悅目 馬明唔再呆有型又有款

無線娛樂新聞台報導：劇情越嚟越緊張嘅《隱形戰隊》幾位演員，呢日同監製 文偉鴻 一齊坐定定睇直播，除咗要為被拐帶少女冒險營救佢哋出生天嘅 劉佩玥 同 劉穎鏇 之外， 江美儀 馬國明 同 張振朗 呢日都齊齊邊食嘢邊睇直播。