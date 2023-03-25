隱形戰隊｜雙嬌出動解救人質賞心悅目 馬明唔再呆有型又有款
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無線娛樂新聞台報導：劇情越嚟越緊張嘅《隱形戰隊》幾位演員，呢日同監製 文偉鴻 一齊坐定定睇直播，除咗要為被拐帶少女冒險營救佢哋出生天嘅 劉佩玥 同 劉穎鏇 之外， 江美儀 馬國明 同 張振朗 呢日都齊齊邊食嘢邊睇直播。
呢日劇情講到Tiffany同阿Moon臥底深入匪徒陣地，以黑白雙嬌殺出重圍拯救人質，佢哋仲話非常鍾意呢一段嘅劇情呀。而監製就話呢場重頭戲各位演員都由頭打到尾，所以就約埋一齊欣賞卞辛苦嘅成果喇。至於捨棄過往斯文形象嘅馬明，呢次演出大騷又型又Man嘅一面，佢就話感覺非常新鮮，仲要多謝監製安排咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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