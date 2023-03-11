隱形戰隊｜臥底混入派對大曬誘人曲線 劉穎鏇完美Body現身

無線娛樂新聞台報導：因為拍攝《隱形戰隊》狂操出10％體脂嘅 劉穎鏇 為咗查案要犧牲色相，以比堅尼上陣同馬國明臥底現身一個池畔派對，以一身近乎完美嘅身形出現嘅Tiffany，要迷倒男士就易過借火啦。但係 劉佩玥 見到扯火之餘，仲同馬明舌劍唇槍，最後到底又係咪成功查到佢哋要嘅線索呢？