隱形戰隊｜臥底混入派對大曬誘人曲線 劉穎鏇完美Body現身
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無線娛樂新聞台報導：因為拍攝《隱形戰隊》狂操出10％體脂嘅 劉穎鏇 為咗查案要犧牲色相，以比堅尼上陣同馬國明臥底現身一個池畔派對，以一身近乎完美嘅身形出現嘅Tiffany，要迷倒男士就易過借火啦。但係 劉佩玥 見到扯火之餘，仲同馬明舌劍唇槍，最後到底又係咪成功查到佢哋要嘅線索呢？
Tiffany就話畫面靚就靚，不過當日嘅凍就有苦自己知，水嘅冰涼加上現場大風狂吹，真係唔係賞心樂事嚟呀。
網民點睇？
凍到嘴唇白晒 拍劇唔容易
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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