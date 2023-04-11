隱形戰隊｜結局周宣傳詩詠展鵬打到飛起 美儀變囚犯子善現場收蛋糕慶生…
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無線娛樂新聞台報導：隱形戰隊｜結局周宣傳詩詠展鵬打到飛起 美儀變囚犯子善現場收蛋糕慶生
即將進入大結局嘅熱播劇《隱形戰隊》呢日去到商場舉行宣傳活動，演員分組以高難度動作比拼食Donut。而隨住劇情日益緊湊，呢日佢哋亦都稍為預告劇情嘅發展， 陳山聰 仲話今次 唐詩詠 同 陳展鵬 對打，係報過往多次合作之仇喎，Natalie仲話呢場對打非常享受喇。
馬國明 喺《隱形》都未破完案，又同時喺新劇《法言人》扮演師爺，佢就話風格完全唔一樣，感覺非常唔同呀。至於 劉佩玥 同 劉穎璇 即將又會遇險，仲被 阮浩棕 俘虜，呢日佢就話要對兩位狠下毒手非常唔忍心喇。而要被凌虐同打到飛起嘅阿Moon同Tiffany，回味拍攝都話當時非常攰呀。
呢日兼任主持嘅 林子善 就被大家驚喜預祝生日，仲獲好朋友詩詠送香吻，佢講感受時喊呢樣嘢就梗係唔少得喇。而身為警隊高官嘅 江美儀 喺劇情將會大反轉變為階下囚，不過呢日佢哋就死都唔肯劇透喇。
網民點睇？
劇情很緊張😮
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台