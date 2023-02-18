劉穎鏇拍新劇《隱形戰隊》狂操肌 首次挑戰開真槍

無線娛樂新聞台報導：劉穎鏇呢日戴住過千萬首飾亮相一個珠寶展，打扮得雍容華貴，劉穎鏇身材高䠷，企喺一班模特兒身邊一啲都唔輸蝕，劉穎鏇以前較少收藏珠寶，不過佢隨住年齡大，越對珠寶產生興趣，希望日後有經濟能力入手。