《隱形戰隊》收視創佳績 劉穎鏇變「喊包」感謝劇組照顧
廣告
無線娛樂新聞台報導：TVB劇集《隱形戰隊》由開播到結局一直維持極高熱度，馬國明、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、林子善及江美儀等一眾演員聯同監製文偉鴻呢日現身祝捷會，宣佈劇集收視創佳績平均25.5點，而大結局跨平台總收視28.7點，監製文偉鴻考慮開續集添食。
馬明喺劇中演有型又搞笑嘅Ocean，不過佢坦言做型男係要付出代價，佢同山聰成日被監製挑剔小動作，馬明喺TVB做咗23年，一直好想有突破，多得監製不時提點，而林子善飾演囡囡表現亮眼，馬明同山聰更力谷好兄弟喺台慶頒獎禮奪獎。
子善一向好感性，經常喺宣傳活動落淚，今次竟然係劉穎鏇變咗「喊包」，佢爆喊感謝劇組照顧，同事之間亦相當支持佢，尤其係江美儀願意不斷同佢對稿。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
《隱形戰隊》陳展鵬角色成為全劇MVP？
陳展鵬飾演的大奸角匡勝天，不論獄中已秘密展開復仇計劃，出獄後更將魔爪伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周最後五集劇情非常緊湊，劉穎鏇與劉佩玥已雙雙遇害命危，陳展鵬的頭號目標江美儀亦難逃一劫⋯⋯按此看結局劇情劇透
《隱形戰隊》大結局將會死多於五人？
據知匡勝天復仇計劃「唔止咁簡單」，魔爪將伸延至POTT及CTRU以外角色，結局周除了再有重大犯罪事件，傷亡亦相當慘重，死亡角色人數更是五隻手指數唔晒，更盛傳連主線角色亦難逃一死⋯⋯按此看結局劇情劇透
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台