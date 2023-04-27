《隱形戰隊》收視創佳績 劉穎鏇變「喊包」感謝劇組照顧

無線娛樂新聞台報導：TVB劇集《隱形戰隊》由開播到結局一直維持極高熱度，馬國明、陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、林子善及江美儀等一眾演員聯同監製文偉鴻呢日現身祝捷會，宣佈劇集收視創佳績平均25.5點，而大結局跨平台總收視28.7點，監製文偉鴻考慮開續集添食。