隱形戰隊丨林子善演喬帶囡重傷至殘廢 傷癒後慘被投閒置散
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無線娛樂新聞台報導：《隱形戰隊》將於2023年3月６號無綫開播，林子善飾演喬帶囡，本來跟曜洋、家強及寶寶同屬反恐特勤隊，喬帶囡喺一次行動中，重傷至殘廢，喬帶囡傷癒後調往文職工作，慘被投閒置散，同時佢又要重新適應日常生活，後來喬帶囡調入「反恐部隊POTT」，喬帶囡喺劇中迷戀隱形任務戰略部隊成員「Shadow」劉佩玥。
郭子豪喺劇中飾演簡曜洋表弟「周大力」，曾經心直口快，經常被陳山聰罵，郭子豪本身考咗槍牌，今次喺劇中可以大派用場；反恐特勤隊主管由歐瑞偉飾演，而江美儀係隱形任務戰略部隊主管，二人每次開會均針鋒相對。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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