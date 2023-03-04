隱形戰隊丨林子善演喬帶囡重傷至殘廢 傷癒後慘被投閒置散

無線娛樂新聞台報導：《隱形戰隊》將於2023年3月６號無綫開播，林子善飾演喬帶囡，本來跟曜洋、家強及寶寶同屬反恐特勤隊，喬帶囡喺一次行動中，重傷至殘廢，喬帶囡傷癒後調往文職工作，慘被投閒置散，同時佢又要重新適應日常生活，後來喬帶囡調入「反恐部隊POTT」，喬帶囡喺劇中迷戀隱形任務戰略部隊成員「Shadow」劉佩玥。