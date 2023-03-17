隱形戰隊｜馬明樹林對打不敵羅孝勇 山聰趕至協助刀口餘生

無線娛樂新聞台報導：喺動作劇集《隱形戰隊》當中扮演一名頂級殺手嘅 羅孝勇 呢日同 馬國明 喺一片樹林拍攝一場對打戲份，雖然馬明身手已經算係唔錯，不過依然不敵Sheldon，好在危急關頭山聰趕到先至化險為夷咋。