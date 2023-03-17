隱形戰隊｜馬明樹林對打不敵羅孝勇 山聰趕至協助刀口餘生
廣告
無線娛樂新聞台報導：喺動作劇集《隱形戰隊》當中扮演一名頂級殺手嘅 羅孝勇 呢日同 馬國明 喺一片樹林拍攝一場對打戲份，雖然馬明身手已經算係唔錯，不過依然不敵Sheldon，好在危急關頭山聰趕到先至化險為夷咋。
馬明就話得支筆就確係好難同Sheldon嘅開山刀匹敵嘅，而佢哋三個仲話連個天都幫晒忙，因為拍攝當日天氣清涼，就算佢哋連番動作都唔會話大汗疊細汗咁辛苦呀。劇集為求效果像真，唔少槍戰戲都以真槍拍攝，而呢日仲因為接連斷咗兩把道具刀，拍攝時就要用真刀，仲連戲服都鎅爛埋，佢哋就話要特別小心喇。平時有練習拳擊嘅Sheldon同山聰，就話平時嘅練習對今次拍攝都有唔少幫助喇。
網民點睇？
二打一唔公平😂
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
《隱形戰隊》視帝陳展鵬為何要讓路給馬國明？
有傳陳展鵬由於某原因，令他在《隱形戰隊》的戲份被大幅刪減，由主要角色「降呢」變成⋯⋯按此看詳情
《隱形戰隊》邊位女主角挑戰電視尺度？
《隱形戰隊》第二集尺度去得更盡，女主角之一嘅劉佩玥低胸衫上陣埋身色誘馬國明，馬明自爆唔敢望住劉佩玥⋯⋯詳見：劉佩玥豁出去色誘馬明 嚴禁湯洛雯睇呢幕；即將迎來的劇情更火辣，劉佩玥將會孖住劉穎鏇齊齊做卧底，比堅尼泳衣上陣接近嫌疑人⋯⋯按此看更多劇情劇透
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
讀者留言